Pianura, incendio isola ecologica: bassi livelli di diossina, si torna a scuola Il sindaco Manfredi revoca l'ordinanza: riprendono anche le attività all'aperto nel quartiere

A Pianura riaprono le scuole e riprendono le attività sportive. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato la revoca dell'ordinanza che era stata adottata via d'urgenza per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica a seguito dell'incendio divampato presso l'isola ecologica di via Nelson Mandela, nel quartiere Pianura.

"La revoca della precedente ordinanza arriva in seguito ai primi esiti del monitoraggio straordinario della qualità dell'aria effettuati dall’ARPAC. Le rilevazioni effettuate mediante campionatore ad alto flusso tra il 4 e il 6 ottobre hanno confermato che i valori di concentrazione di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili sono inferiori ai valori di riferimento della comunità scientifica e sotto la soglia di rischio", si legge nella nota di Palazzo San Giacomo.

" A seguito delle indicazioni favorevoli di ARPAC e ASL Napoli 1 Centro, vengono meno le restrizioni cautelative adottate nei giorni scorsi. Pertanto riprendono regolarmente le lezioni in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido del quartiere Pianura. È consentita, inoltre, la ripresa delle attività sportive all'aperto nell'intero quartiere", fanno sapere dal Comune di Napoli.

