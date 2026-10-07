Regione Campania: confronto su disagio, devianza e microcriminalità giovanile "I sogni di domani": domani a Napoli l'incontro promosso dal garante Samuele Ciambriello

Domani alle ore 10.30, nell'aula consiliare "Giancarlo Siani" del consiglio regionale della Campania, al centro direzionale di Napoli, Isola F13, si terrà l’incontro "Il Futuro, i sogni di domani.

Disagio, devianza e microcriminalità: meglio prevenire che curare", l'incontro promosso dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello.

Al centro dell’iniziativa la proiezione del cortometraggio “Il Futuro”, diretto dal regista Antimo Campanile e realizzato dalla D4 FILM S.r.l., nell’ambito delle attività finanziate dalla Giunta regionale e destinate alla programmazione dell’Ufficio del Garante regionale.

L’opera, a metà strada tra finzione e cinema documentario, racconta con delicatezza e realismo il percorso di cinque giovani accolti in una comunità alloggio per minori di Frattaminore, restituendo uno spaccato autentico dell’adolescenza, delle sue fragilità e delle possibilità di riscatto.

Attraverso video-interviste, esercizi teatrali e prime esperienze lavorative, il cortometraggio raccoglie frammenti di vita, paure, aspettative e desideri, offrendo uno sguardo su un futuro ancora incerto, ma nel quale ciascun ragazzo può essere accompagnato a riconoscere e valorizzare la parte migliore di sé.

Al termine della proiezione seguirà un confronto a più voci sui temi del disagio, della devianza e della microcriminalità giovanile, con particolare attenzione alle politiche di prevenzione, alla tutela dei minori, all’inclusione sociale e ai percorsi educativi e di recupero.

Al seminario interverranno: Samuele Ciambreillo, il garante regionale dei detenuti, Luca Trapanese, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Bruna Fiola, Presidente della VI Commissione regionale per le Politiche sociali, Margherita Di Giglio, Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Patrizia Imperato, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, don Luigi Merola, Presidente dell’Associazione “A Voce d’e Creature”, Salvatore Presutto, educatore dell’Associazione “Figli in Famiglia”, Giuliana Cepollaro, dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Napoli, Giulio Bruni, produttore; Andrea Di Fiore, Direttore Generale ASPS “Penisola Sorrentina” – ATS N33, e il regista del cortometraggio Antimo Campanile.

"L’iniziativa vuole porre al centro una domanda che riguarda non soltanto le istituzioni, ma l’intera comunità: come intervenire prima che il disagio si trasformi in devianza e la fragilità in marginalità?

Prevenire significa ascoltare, intercettare i bisogni, rafforzare le reti educative e sociali e offrire ai ragazzi concrete possibilità di scelta. Perché, soprattutto quando si parla di minori, costruire percorsi di inclusione significa costruire futuro." così il garante campano Samuele Ciambriello.