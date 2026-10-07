Vomero: l'orologio di piazza Vanvitelli continua a dare i numeri Capodanno denuncia il degrado e l’abbandono di un simbolo del Vomero

Il comitato Valori Collinari, in piena continuità con i comunicati già prodotti in passato su degrado, abbandono e incuria degli spazi pubblici del Vomero, denuncia ancora una volta lo stato di degrado e abbandono in cui versa lo storico orologio di piazza Vanvitelli, uno dei simboli più riconoscibili del quartiere.

"Da tempo i due quadranti dell’orologio continuano a segnare orari differenti, creando confusione e fastidio tra cittadini, residenti e turisti. In particolare. I questi giorni si è aggiunto il dato che il quadrante che riporta l’ora esatta ha anticipato il passaggio all’ora solare, spostando le lancette indietro di un’ora con notevole anticipo rispetto alla data ufficiale, fissata a fine mese, mentre l’altro quadrante continua a segnare un orario diverso. Il risultato è un’immagine di disordine e abbandono che offende un luogo storico della vita quotidiana del Vomero.

A rendere ancora più grave la situazione è la totale assenza di interventi, nonostante i ripetuti solleciti rivolti agli uffici comunali preposti. Il Comitato ha più volte segnalato la necessità di una manutenzione ordinaria e di un controllo periodico dell’orologio, ma finora non è seguito alcun intervento concreto. Lo storico orologio di piazza Vanvitelli, invece di essere valorizzato come elemento di identità e bellezza del quartiere, è lasciato a se stesso, in balia di malfunzionamenti e incuria.

Eppure è uno dei simboli del Vomero dall'immediato dopoguerra, tra i pochi che si salvarono dai bombardamenti. Collocato in una delle piazze più frequentate della città, ha accompagnato la vita quotidiana di generazioni di napoletani, segnando ritmi, appuntamenti e incontri. La sua presenza è parte del paesaggio urbano e della memoria collettiva del quartiere. Tuttavia, da tempo, l’orologio mostra segni di trascuratezza: quadranti non sincronizzati, meccanismi non revisionati, manutenzione assente. Quello che dovrebbe essere un punto di riferimento è diventato una testimonianza d'incuria e superficialità.

L’orologio di piazza Vanvitelli è un simbolo del Vomero, ma oggi è diventato il simbolo dell’abbandono in cui è lasciato il nostro quartiere – dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari –. Due quadranti che segnano due ore diverse, uno che anticipa l’ora solare senza alcun criterio, l’altro che continua a segnare un orario differente: tutto questo nella totale indifferenza degli uffici comunali. Non è possibile che un luogo così centrale e simbolico sia trattato in questo modo. I cittadini chiedono rispetto, decoro, funzionalità. Reclamano giustamente interventi immediati per ripristinare il corretto funzionamento dell’orologio e per garantire una manutenzione periodica. Il Vomero non può e non deve essere trattato come un’area di serie B".

Il Comitato Valori Collinari chiede con fermezza un intervento immediato del Comune e degli uffici competenti per il ripristino del corretto funzionamento dell’orologio di piazza Vanvitelli con la sincronizzazione dei due quadranti e la verifica periodica del meccanismo oltre a un piano di manutenzione ordinaria per tutti gli arredi urbani e gli elementi simbolici del quartiere e una comunicazione chiara verso i cittadini sui tempi e sulle modalità degli interventi.

Il comitato annuncia che continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare le istituzioni. Qualora non dovessero seguire interventi concreti e tempestivi, il Comitato si riserva di adottare ogni ulteriore iniziativa anche di mobilitazione cittadina, per tutelare il decoro, la dignità e l’identità del Vomero.