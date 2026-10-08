Maltempo in Campania: domani scuole chiuse in alcuni comuni

Le decisioni dei sindaci a seguito dell'allerta meteo arancione

maltempo in campania domani scuole chiuse in alcuni comuni
Napoli.  

 L'arrivo di una forte ondata di maltempo fa scattare la chiusura delle scuole nei principali comuni della fascia vesuviana. A seguito dell'allerta meteo di livello arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania — che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di forte rovescio o temporale —, i primi cittadini di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano hanno firmato apposite ordinanze sindacali a tutela dell'incolumità pubblica e a scopo precauzionale per la giornata di venerdì 9 ottobre.

I provvedimenti puntano a limitare gli spostamenti e a prevenire situazioni di pericolo legate al rischio idrogeologico e ai possibili allagamenti.

Le disposizioni nei singoli Comuni

Ercolano: La sindaca Antonietta Garzia ha disposto per la giornata di venerdì la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sia statali che private. Contestualmente restano chiusi al pubblico i parchi urbani e il cimitero cittadino.

Portici: Il sindaco Claudio Teodonno ha confermato lo stop alle lezioni per la giornata di venerdì 9 ottobre. La chiusura di parchi, ville comunali, Parco a Mare e del cimitero è scattata già dal pomeriggio di giovedì (dalle ore 15.00) e si protrarrà fino alle ore 15.00 di venerdì.

San Giorgio a Cremano: Il primo cittadino Michele Carbone ha firmato l'ordinanza per il blocco delle attività scolastiche sul territorio comunale. Anche in questo caso si dispone la contestuale chiusura di parchi urbani, ville storiche e del cimitero cittadino.

Le amministrazioni comunali invitano l'intera cittadinanza a prestare la massima prudenza, ad adottare comportamenti d'auto-protezione e a limitare le uscite alle sole situazioni di effettiva necessità durante la fase di operatività del bollettino meteo.

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