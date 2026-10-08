Maltempo in Campania: domani scuole chiuse in alcuni comuni Le decisioni dei sindaci a seguito dell'allerta meteo arancione

L'arrivo di una forte ondata di maltempo fa scattare la chiusura delle scuole nei principali comuni della fascia vesuviana. A seguito dell'allerta meteo di livello arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania — che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di forte rovescio o temporale —, i primi cittadini di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano hanno firmato apposite ordinanze sindacali a tutela dell'incolumità pubblica e a scopo precauzionale per la giornata di venerdì 9 ottobre.

I provvedimenti puntano a limitare gli spostamenti e a prevenire situazioni di pericolo legate al rischio idrogeologico e ai possibili allagamenti.

Le disposizioni nei singoli Comuni

Ercolano: La sindaca Antonietta Garzia ha disposto per la giornata di venerdì la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sia statali che private. Contestualmente restano chiusi al pubblico i parchi urbani e il cimitero cittadino.

Portici: Il sindaco Claudio Teodonno ha confermato lo stop alle lezioni per la giornata di venerdì 9 ottobre. La chiusura di parchi, ville comunali, Parco a Mare e del cimitero è scattata già dal pomeriggio di giovedì (dalle ore 15.00) e si protrarrà fino alle ore 15.00 di venerdì.

San Giorgio a Cremano: Il primo cittadino Michele Carbone ha firmato l'ordinanza per il blocco delle attività scolastiche sul territorio comunale. Anche in questo caso si dispone la contestuale chiusura di parchi urbani, ville storiche e del cimitero cittadino.

Le amministrazioni comunali invitano l'intera cittadinanza a prestare la massima prudenza, ad adottare comportamenti d'auto-protezione e a limitare le uscite alle sole situazioni di effettiva necessità durante la fase di operatività del bollettino meteo.