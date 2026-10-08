Maltempo Napoli: strade sprofondate, alberi abbattuti e scuole isolate Il pretto di Napoli ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi

Danni e disagi ad Arzano, Grumo Nevano e Giugliano dopo il violento temporale. Il Prefetto Michele di Bari ha convocato d'urgenza i vertici delle istituzioni, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per monitorare l'emergenza.

AREA METROPOLITANA DI NAPOLI — Allagamenti diffusi, alberi abbattuti, interruzioni della rete elettrica e perfino il cedimento della sede stradale. È il pesante bilancio dei danni registrati nei comuni a Nord del capoluogo partenopeo a seguito dell'ondata di violento maltempo che ha flagellato l'area metropolitana.

Per fare il punto della situazione e coordinare i soccorsi, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Arzano, il Commissario Prefettizio di Grumo Nevano, il Comandante della Polizia Locale di Giugliano, insieme ai rappresentanti della Sala Operativa Regionale Unificata (Soru), dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, dell'Asl Napoli 2 Nord e di E-Distribuzione.

La mappa dei disagi nei Comuni a Nord di Napoli

Arzano: Le forti precipitazioni hanno provocato gravi disservizi alle cabine elettriche cittadine, arrivando a compromettere anche la funzionalità del Distretto 42 dell'Asl Napoli 2 Nord. I tecnici di E-Distribuzione sono celermente intervenuti ripristinando la regolare fornitura di energia. Resta alta l'attenzione nella zona industriale, dove si sono registrati ingenti allagamenti sia all'interno che all'esterno dei capannoni produttivi; il Sindaco ha immediatamente disposto un intervento straordinario di espurgo e pulizia degli impianti fognari.

Grumo Nevano: Si è verificato lo sprofondamento di una porzione di strada, che è stata subito transennata e interdetta al traffico veicolare. Sul posto sono al lavoro i tecnici comunali unitamente ai Vigili del Fuoco per effettuare i rilievi strutturali ed escludere il rischio di cedimenti o danni agli edifici prospicienti.

Giugliano: Situazione critica in via Madonna del Pantano, dove un imponente allagamento ha provocato l'isolamento di un plesso scolastico. I Vigili del Fuoco stanno conducendo le operazioni di soccorso, supportati da due squadre della Regione Campania dotate di idrovore per accelerare il deflusso dell'acqua, affiancate dai tecnici della ditta di manutenzione specializzata incaricata dal Comune.

Il Centro Coordinamento Soccorsi insediato presso la Prefettura rimane operativo e in costante contatto con i territori per monitorare l'evoluzione dei ripristini e garantire la sicurezza dei cittadini.