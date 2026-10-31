Napoli, piazza degli Artisti: auto parcheggiata male paralizza il traffico Capodanno: "Basta con un dispositivo assurdo, si ripristini la circolazione precedente"

Il comitato Valori Collinari denuncia con la massima fermezza il grave episodio verificatosi stamattina in piazza degli Artisti, uno dei nodi del traffico più delicati della collina, quando un’autovettura parcheggiata in modo improprio ha reso impossibile la manovra degli autobus di linea, paralizzando la circolazione per oltre mezz'ora.

L’intervento della Polizia Urbana e la successiva rimozione del veicolo hanno consentito il ripristino del transito. Ma l’episodio non è un fatto isolato: è la conseguenza diretta di un dispositivo di traffico che il Comitato considera da tempo inadeguato, pericoloso e insostenibile.

"Non è accettabile che una singola auto parcheggiata male possa bloccare per oltre mezz'ora un nodo viario così importante - dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari -, Piazza degli Artisti è diventata un collo di bottiglia: gli autobus sono costretti a girare intorno a una piccola rotonda di plastica, in uno spazio troppo limitato per effettuare la manovra. Basta un veicolo fermato nell’area e l’intera piazza si blocca, con conseguenze gravissime per passeggeri, residenti, commercianti e chi deve raggiungere il lavoro, la scuola o le strutture sanitarie".

Il Comitato ricorda che gli autobus di linea, già costretti a manovre complesse in uno spazio esiguo, non possono dipendere dalla buona volontà o dalla correttezza di chi parcheggia. La rotatoria mobile di plastica, invece di regolare il traffico, ha ridotto ulteriormente gli spazi disponibili e reso la circolazione più fragile.

"Questo dispositivo è assurdo - sottolinea Capodanno. Non risolve il traffico anzi lo aggrava. Costringe gli autobus a manovre impossibili, crea conflittualità con i veicoli privati e trasforma ogni minima anomalia in un blocco generale. Stamattina ne abbiamo avuto la prova definitiva: un’auto mal parcheggiata è bastata a paralizzare la piazza".

Il Comitato Valori Collinari, già più volte intervenuto sulla mobilità della collina, chiede quindi all’Amministrazione comunale il ripristino immediato del precedente dispositivo di circolazione, che, tra l'altro, consentiva agli autobus di girare intorno alla piazza con la rimozione della rotatoria di plastica e la riapertura del tratto della piazza che, tre ani fa, sulla base di un dispositivo sperimentale, fu interdetto agli autoveicoli, autobus di linea compresi.

"Non possiamo continuare a governare la mobilità con soluzioni improvvisate - conclude Capodanno. Piazza degli Artisti non è una piazza qualsiasi: è un nodo essenziale per la collina vomerese. Bisogna ammettere che questo dispositivo non funziona e ripristinare una circolazione che permetta agli autobus di transitare, senza trasformare ogni giorno la piazza in un ingorgo, come avveniva prima dell'adozione dell'attuale dispositivo".