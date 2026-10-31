Miano: tentano la fuga dopo aver rubato un'auto ma vengono arrestati Una delle due auto era stata rubata poco prima a Telese Terme in provincia di Benevento

La polizia ha arrestato un 21enne e un 45enne, per furto aggravato; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per utilizzo di targhe automobilistiche contraffatte.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Scampia, nel transitare in via San Francesco d’Assisi a Miano, hanno notato due auto che procedevano a distanza ravvicinata.

In quei frangenti, alla vista dei poliziotti, i due hanno abbandonato le vetture per poi tentare la fuga a piedi, ma sono stati bloccati dagli agenti.

Dagli accertamenti è emerso che una delle due auto era stata rubata poco prima a Telese Terme dai due, mentre sull’altra erano state applicate due targhe adesive riportanti una numerazione diversa da quella originale; sono stati, altresì, rinvenuti due jammer (disturbatori di frequenza), diversi arnesi atti allo scasso e indumenti utili al travisamento. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati, mentre la vettura restituita al legittimo proprietario.