Torre Annunziata: sorpreso con la droga e un coltello La polizia ha arrestato un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, nel transitare in via Tagliamonte, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che si stava aggirando con fare sospetto; pertanto, lo hanno controllato.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché il 19enne è stato trovato in possesso di 30 bustine di marijuana, dal peso complessivo di 52 grammi, un bilancino di precisione, 190 euro in banconote di vario taglio e un coltello della lunghezza complessiva di 23 cm.

I poliziotti hanno controllato l’abitazione in uso al giovane, dove hanno rinvenuto altre 5 bustine di marijuana e un contenitore in plastica contenente altre 20 bustine della medesima sostanza, per un totale complessivo di 32 grammi.