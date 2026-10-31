Napoli, Bagnoli: chiuso un locale per 10 giorni Provvedimento firmato dal questore

Il questore di Napoli ha disposto la sospensione ad horas per 10 giorni di tutte le Scia, autorizzazioni e titoli abilitativi nei confronti di un esercizio commerciale di Bagnoli.

In particolare, lo scorso 23 ottobre, gli agenti del commissariato Bagnoli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un controllo presso l’attivita commerciale in questione, dove era in corso una serata danzante con la presenza di numerosi avventori.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno denunciato il titolare per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, nonché contestato alcune sanzioni amministrative per la presenza di personale addetto al controllo senza la prescritta iscrizione nell’elenco prefettizio, per mancata esposizione di licenza che permette l’esercizio dell’attività e per somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Il provvedimento, eseguito è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.