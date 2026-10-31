Controlli polizia a Pozzuoli: cinque violazioni del codice della strada Controllati 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. Gli agenti del locale commissariato con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e di personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 120 persone, di cui 10 con precedenti, e controllato 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno sottoposto a fermo amministrativo

Sono state contestate cinque violazioni del codice della strada e ritirata una carta di circolazione. Infine, controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.