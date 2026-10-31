Napoli, San Ferdinando, movida sotto tiro: 23 violazioni al codice stradale Nel corso del servizio, gli operatori hanno indentificato 81 persone

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della polizia di stato e nello specifico dei commissariati Posillipo e Secondigliano, unitamente ai militari della guardia di finanza e al personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno indentificato 81 persone, controllato 23 veicoli e contestato 23 violazioni del codice della strada.

Inoltre, durante l’attività, sono state controllate 16 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità. In particolare, 6 esercizi commerciali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, per diffusione di musica con le porte d’ingresso aperte e per violazioni circa la regolare tenuta dei misuratori fiscali.

Ancora, all’interno di due locali sono stati riscontrate non conformità igienico sanitarie, con conseguente sospensione delle rispettive attività.

Infine, sono stati sequestrati 10 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità ed elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.000 euro.