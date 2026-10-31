Stop ai furbetti sulle strade: arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali Gli assessori Cosenza e De Iesu: provvedimento per tutelare mezzi pubblici e taxi

Il Comune di Napoli compie un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione e l'efficientamento della viabilità cittadina. Via libera all'attivazione dei varchi telematici per il controllo degli accessi e del transito lungo le corsie preferenziali situate in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci e via Nuova Marina .

L’ordinanza entrerà in vigore il 1° novembre 2026, dando il via a una fase di pre-esercizio che si protrarrà fino al 31 dicembre 2026. Il periodo di test consentirà di calibrare il sistema e di accompagnare i cittadini verso la piena entrata a regime della nuova regolamentazione tecnologica.

Oltre ai tram e ai veicoli del trasporto pubblico, l'accesso alle corsie riservate è consentito esclusivamente alle seguenti categorie autorizzate :

• a) Veicoli dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri organi di polizia stradale, quando impegnati in servizi di istituto;

• b) Autoambulanze e altri veicoli adibiti ai servizi di emergenza sanitaria, quando impegnati in servizio;

• c) Veicoli di pubblico servizio, di interesse pubblico o autorizzati al transito in forza di specifici provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, nei limiti e secondo le modalità stabilite nei medesimi provvedimenti;

• d) Veicoli al servizio di persone con disabilità, muniti del contrassegno di parcheggio per disabili previsto dalla normativa vigente, esclusivamente quando il transito è connesso alle esigenze di mobilità della persona titolare del contrassegno.

I veicoli appartenenti a tali categorie devono essere preventivamente registrati negli archivi delle targhe autorizzate.

«La regolamentazione delle corsie preferenziali consentirà una più agevole fluidità del traffico veicolare e la salvaguardia dei mezzi pubblici e dei taxi», hanno dichiarato gli assessori Edoardo Cosenza e Antonio De Iesu. «I due mesi di pre-esercizio consentirà di calibrare il sistema completamente informatizzato che individua in automatico le vetture che non hanno diritto al passaggio».

Con questa misura, l'Amministrazione Comunale punta a proteggere il trasporto pubblico locale, velocizzare i tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso e garantire un traffico più ordinato e scorrevole lungo una delle principali arterie di collegamento della città.

