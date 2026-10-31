Primarie, nasce a Napoli la "Rete Civica per Conte": Simeone promotore Il consigliere regionale a sostegno dell'ex Presidente del Consiglio e leader 5 Stelle

“Dopo la disponibilità espressa da Giuseppe Conte a partecipare alle primarie del centrosinistra, ho deciso di promuovere e dare vita a ‘Rete Civica X Conte’, un progetto civico che nasce dalla Campania e punta a coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, studenti e realtà territoriali in un percorso di partecipazione e sostegno alla sua candidatura”, dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

“Ho voluto creare uno spazio aperto, inclusivo e partecipato, autonomo ma in piena sintonia con il Movimento 5 Stelle, che resta il mio riferimento politico nazionale, e disponibile ad accogliere il contributo di tutte le realtà politiche, civiche e associative che vorranno condividere questo percorso. Non si tratta soltanto di sostenere una candidatura, ma di costruire una rete capace di raccogliere idee, energie e proposte provenienti direttamente dai territori”.

“Partiremo dalle cinque province campane: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. L'obiettivo è favorire la nascita di comitati civici, creare occasioni di confronto e coinvolgere progressivamente nuove persone, con l'ambizione di estendere il progetto a livello nazionale in vista delle primarie del 2027”.

“Credo che oggi ci sia bisogno di restituire centralità alla partecipazione e al protagonismo dei cittadini. La politica non può limitarsi ai partiti e alle loro organizzazioni: deve saper coinvolgere competenze, esperienze e sensibilità diverse. ‘Rete Civica X Conte’ vuole essere proprio questo: un luogo di incontro, confronto e partecipazione, aperto a chi crede in un progetto politico capace di guardare al futuro”.

“Sono già stati avviati i primi momenti informali di confronto online attraverso la piattaforma ‘Rete Civica X Conte’. Adesso lavoreremo per raccogliere adesioni e organizzare gradualmente la presenza nei territori. La Campania sarà il punto di partenza di un percorso che vuole diventare nazionale”, conclude Simeone.

