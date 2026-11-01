Intervento lampo del 118, bimbo nasce in casa poi corsa in ospedale: che gioia Decisivo l'intervento dell'equipaggio del 118 della postazione di Pollena Trocchia a Sant'Anastasia

Un intervento straordinario e ad altissima tensione quello portato a termine questa mattina dall'equipaggio del 118 della postazione di Pollena Trocchia (turno ABZ, ambulanza INDIA). E' quanto si legge sulla pagina social Nessuno tocchi Ippocrate.

L'allarme è scattato intorno alle 7:30 per una chiamata d'emergenza da Sant'Anastasia, dove era stato segnalato un parto imminente in abitazione. Giunti sul posto in pochissimi minuti dall'ospedale Apicella di Pollena, i soccorritori hanno riscontrato che il bambino era già venuto alla luce.

Messo in sicurezza il neonato e la madre, l'equipaggio - composto da autista-soccorritore e infermiere afferenti alla Misericordia di Caivano - ha provveduto al Trasporto d'Urgenza ed Emergenza a sirene spiegate verso il presidio ospedaliero di Villa Betania.

Un intervento tempestivo ed impeccabile che ha garantito la massima sicurezza per mamma e neonato, a testimonianza del grande valore e della professionalità degli operatori di prima linea del servizio sanitario locale.