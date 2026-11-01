IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Prove tecniche

Come nella Rai degli anni '70 nel Napoli di questo scorcio di stagione accade la stessa cosa...

il pizzino di gerardo casucci prove tecniche
Napoli.  

Negli anni '70, prima dei programmi giornalieri o nella fase di transizione al colore, la RAI mandava in onda un mix di monoscopi, bande colorate, filmati sperimentali (come modelli, paesaggi o lo zoo di Roma), accompagnati da un persistente fischio acustico o brani classici (come Rossini o Chopin), interrotti periodicamente da una voce femminile che ripeteva "prove tecniche di trasmissione". Servivano a tarare gli apparecchi e testare il segnale. Nel Napoli di questo scorcio di stagione accade più o meno la stessa cosa, tra orrori stridenti e fasi di bel gioco. Qualche sinfonia di Rossini e Chopin c'è stata. Lo zoo pure.

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