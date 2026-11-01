"Sporcizia e lavoro in nero": ristorante e market etnici sanzionati a Napoli "Carenze igieniche e sanitarie, alimenti in cattivo stato di conservazione, sporcizia sedimentata"

Ispezione da parte dei Carabinieri della compagnia Stella e del NAS di Napoli nei locali di un ristorante e di un market etnici sanzionati dall'Arma nelle scorse ore. "Tra le recensioni c’è chi accoglie con piacere questo piccolo angolo di cucina singalese. "Una piacevole scoperta! - scrive una cliente - Non avevo mai provato la cucina dello Sri Lanka, ma una volta provata me ne sono innamorata”. Sui social, qualche influencer azzarda: "uno dei migliori locali etnici di Napoli". Diversa la prospettiva dei carabinieri della compagnia Stella e del NAS di Napoli, dopo un’accurata ispezione dei locali": si legge nel comunicato diffuso dall'Arma.

"Attività sospesa"

"Carenze igieniche e sanitarie, alimenti in cattivo stato di conservazione, sporcizia sedimentata. Una situazione delicata che ha portato a contestazioni salate e al ritiro e al divieto di immissione in commercio di 800 kg di alimenti vari. L’attività è stata sospesa. Sanzioni anche per il titolare di un market etnico. 4 i lavoratori "in nero" identificati, 3 le ammende e 4 le violazioni amministrative notificate per oltre 20mila euro di multe. Anche questa attività è stata sospesa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore".