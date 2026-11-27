Mattarella a Napoli, lungo applauso al congresso nazionale dei magistrati Al Teatro San Carlo si apre la 37esima assise dell'Anm tra riforme, tecnologia e diritti

Un lungo applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo arrivo al Teatro San Carlo di Napoli, dove questo pomeriggio si apre il 37esimo congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati. La presenza del Capo dello Stato segna l'avvio di tre giornate di confronto dedicate alle trasformazioni della giustizia, in una fase particolarmente delicata dei rapporti tra magistratura e politica.

Il congresso, intitolato «La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali», proseguirà sabato 28 e domenica 29 novembre nelle storiche sale di Castel Capuano.

L'apertura al Teatro San Carlo

La cerimonia inaugurale prevede i saluti istituzionali del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e della presidente dell'Anm di Napoli, Leda Rossetti. A seguire, la relazione del presidente nazionale dell'associazione, Giuseppe Tango.

La prima sessione congressuale sarà dedicata al rapporto tra giurisdizione e intelligenza artificiale. Al centro del confronto, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e la necessità di salvaguardare la responsabilità del giudice, i diritti dei cittadini e le garanzie del processo.

I rapporti tra governo e magistratura

L'appuntamento napoletano si inserisce in un quadro istituzionale segnato dalle tensioni tra l'esecutivo e le toghe, dopo il referendum sulla separazione delle carriere e le recenti polemiche sull'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha declinato l'invito a partecipare al congresso. Atteso invece nella giornata di sabato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Nel corso dell'assise è previsto anche un confronto con esponenti delle principali forze politiche, tra cui Antonio Tajani, Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Dalle carceri alla lotta contro le mafie

Con il trasferimento dei lavori a Castel Capuano, il congresso entrerà nel vivo affrontando alcune delle questioni più urgenti del sistema giudiziario italiano.

La condizione delle carceri, il contrasto alla violenza di genere e l'evoluzione delle organizzazioni criminali saranno al centro delle sessioni di approfondimento. Tra gli ospiti figura il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.

Ampio spazio sarà riservato anche alla tutela dei minori, alle migrazioni, allo sfruttamento dei lavoratori e alle prospettive della giustizia civile dopo il Pnrr.

Il dialogo con la società civile

La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata anche al rapporto tra magistratura, informazione e opinione pubblica. Un confronto che punta a riportare al centro del dibattito il cittadino e la sua relazione con le istituzioni giudiziarie. A chiudere il congresso sarà l'intervento del segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, seguito dalla votazione della mozione finale.