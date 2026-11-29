Ciambriello: "Miseria delle carceri invoca provvedimenti efficaci e puntuali" Il garante campano dei detenuti: "Il ministro Tajani apre uno spiraglio

"Al congresso dell’ANM a Napoli sul sovraffollamento delle carceri, abbiamo ascoltato il ministro degli Esteri Antonio Tajani proporre di aumentare gli sconti di pena, per i detenuti, portando da 45 a 60 giorni per semestre la detrazione prevista per la liberazione anticipata ed invocare strumenti che consentano di affrontare il sovraffollamento carcerario e favorire il recupero delle persone. Mi auguro che sia un sussulto di coraggio costituzionale sul serio": dichiara Samuele Ciambriello, garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e portavoce della Conferenza Nazionale dei garanti territoriali territoriali.

"Servono interventi urgenti"

Ciambriello poi ricorda l'ultimo monito della Corte Costituzionale (sentenza n 205 del 2026) che ha segnalato al legislatore la generale situazione delle carceri denunciata coralmente dagli amici curiae, tra cui la Conferenza dei Garanti, di grave sovraffollamento delle carceri italiane il cui tasso di occupazione ha ormai sostanzialmente raggiunto i livelli stigmatizzati nel 2013 dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo poi dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n.279 del 2013. Il portavoce dei garanti Ciambriello conclude: "Servono interventi urgenti da parte del legislatore idonei ad alleggerire le condizioni di sovraffollamento ed evitare le continue sentenze di trattamenti inumani e degradanti. La miseria delle nostre carceri invoca provvedimenti efficaci e puntuali".