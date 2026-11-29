La morte di Michelle che ha sconvolto Casalnuovo: "Siamo senza parole" Il sindaco: "Per la famiglia il dolore più grande che si possa immaginare"

"Ci sono notizie che ti lasciano senza parole. Che ti fanno male, profondamente. La tragica scomparsa di Michelle, appena 14 anni, una ragazza della nostra Casalnuovo, è una di queste. Una famiglia della nostra comunità, persone perbene, che oggi si ritrova ad affrontare il dolore più grande che si possa immaginare".

Così, in una nota, il sindaco di Casalnuovo, Giovanni Nappi. "Michelle aveva 14 anni. Era un'adolescente, come una delle mie figlie. E da padre, prima ancora che da Sindaco, non riesco nemmeno a immaginare cosa possano provare oggi i suoi genitori. A quell'età si hanno sogni, speranze, progetti. Si ha tutta la vita davanti. E pensare che tutto possa finire così, improvvisamente, è qualcosa di terribile. Non ci sono parole giuste. Non ce ne possono essere. Alla famiglia di Michelle voglio esprimere tutta la mia vicinanza, il mio affetto e quello dell'intera comunità di Casalnuovo. Vi abbraccio forte", conclude il sindaco.