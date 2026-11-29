A Napoli la Madonna del Carmine ha tra le braccia un bambino palestinese Svelata in cattedrale l'opera di Eduardo Castaldo

Un momento profondamente toccante ha segnato la Prima Domenica di Avvento nella Cattedrale di Napoli. Davanti allo sguardo commosso dei fedeli, il simbolo per eccellenza della devozione popolare partenopea si è fatto abbraccio universale del dolore umano: nel Duomo è stata infatti inaugurata una potente installazione artistica contemporanea firmata dal fotoreporter e artista napoletano Eduardo Castaldo, in cui la Madonna del Carmine stringe tra le braccia il corpo senza vita di Zain Hijazi, bambino palestinese vittima del conflitto a Gaza.

L'opera trasforma il lutto di una terra martoriata in una preghiera silenziosa e collettiva, capace di scuotere e interrogare le coscienze della comunità cristiana e civile. La Vergine, icona radicata nell'identità stessa della città, diventa così grembo accogliente per ogni sofferenza innocente, unendo idealmente il cuore di Napoli al dramma del Medio Oriente.

L'impegno di don Mimmo Battaglia e il cammino «Pellegrini di Pace»

L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, che in più occasioni ha levato la propria voce per invocare il cessate il fuoco, denunciare la strage di civili e chiedere tutela per l'infanzia in Palestina. L'installazione si inserisce nel più ampio percorso pastorale che la Chiesa partenopea sta portando avanti attraverso il cammino «Pellegrini di Pace», traducendo l'invocazione evangelica in un gesto visivo di forte impatto pubblico.

Il significato liturgico dell'Avvento e lo sguardo di Castaldo

La scelta di collocare il dipinto all'interno della Cattedrale proprio nella Prima Domenica di Avvento — tempo liturgico dell'attesa e della speranza — porta con sé un intenso significato teologico e pastorale. L'attesa della nascita di Cristo viene messa direttamente a confronto con la realtà dei «nuovi innocenti» spezzati dalla violenza della guerra, richiamando i credenti a non voltarsi dall'altra parte davanti al dolore dei più piccoli.

A dare forma a questo cortocircuito emotivo e spirituale è la cifra stilistica di Eduardo Castaldo, autore da anni impegnato a documentare i conflitti mediorientali. Nel suo lavoro, la crudezza della cronaca fotogiornalistica si fonde con la stratificazione pittorica e simbolica della tradizione iconografica classica, dando vita a un'immagine che resta impressa come un monito di umanità e giustizia.