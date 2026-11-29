Schlein chiude congresso Anm a Napoli: "Inaccettabili pressioni sulla Consulta" La segretaria Pd: "Non si governa con la formula o con noi o contro di noi"

Un intervento lungo e articolato, accolto dagli applausi della platea, quello con cui la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha chiuso a Napoli il congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati. Dal palco partenopeo la leader dem ha spaziato dai rapporti tra i poteri dello Stato fino ai diritti civili, passando per il lavoro, le carceri e la regolamentazione delle piattaforme digitali.

Giustizia, Consulta e il dopo-referendum

Il primo passaggio ha riguardato l’equilibrio istituzionale e la tutela dell'indipendenza delle toghe: «Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio dei magistrati, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e tutti i cittadini, ancora di più per chi non ha altro potere che quello di rivolgersi a un giudice». Schlein ha condannato senza mezzi termini le tensioni tra organi costituzionali: «Lo scontro tra poteri dello Stato fa male a tutti. È sbagliato quando alte cariche dello Stato agiscono per fare pressione preventiva sulla Consulta, è inaccettabile».

Guardando al clima politico seguito alla consultazione referendaria sulla giustizia, la segretaria del Pd ha invocato una stagione di dialogo: «Siamo pronti a fare la nostra parte con uno spirito costruttivo, consapevoli che in quel referendum quindici milioni di persone hanno votato 'no' e dodici milioni hanno votato 'sì'. Dobbiamo evitare di non parlare più di giustizia perché qualcuno ha inteso usarla per dividere il Paese: dovremmo farlo ricucendo e dialogando anche con chi ha avuto un'opinione diversa dalla nostra».

Un affondo è arrivato anche sulla gestione della pubblica amministrazione: «Non si governa con la formula 'o con noi o contro di noi'. Ai funzionari pubblici che hanno avuto fatica diciamo che saranno liberi di non subire pressioni, perché non cercheremo i leali ma i migliori».

Fine vita, violenza di genere e emergenza carceri

Sul terreno dei diritti e delle riforme sociali, Schlein ha sollecitato un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento a partire dal fine vita: «Questo Paese ha bisogno di una legge sul fine vita. La politica deve trovare il coraggio che è mancato per normare i cambiamenti sociali, perché troppe volte è accaduto che su alcuni temi fondamentali fosse una sentenza ad arrivare prima della politica».

Netta la posizione anche sul contrasto ai femminicidi, definito un problema strutturale e non episodico: «Serve una legge che finalmente sancisca che quando non c'è il consenso, c'è sempre violenza, in semplice attuazione della convenzione di Istanbul». Accanto alle norme repressive, per la leader dem serve prevenzione: formazione nella pubblica amministrazione con i centri antiviolenza ed «educazione sessuo-affettiva obbligatoria in tutti i cicli scolastici».

Richiamando poi le parole del capo dello Stato, Schlein ha posto l'accento sulla crisi del sistema penitenziario: «Il presidente Mattarella spesso ci richiama a questa responsabilità: un carcere così sovraffollato, senza servizi adeguati, senza educatori e percorsi di reinserimento professionale e di risocializzazione, come vuole l'articolo 27 della Costituzione, è un carcere che produce altro carcere».

Piattaforme digitali, intelligenza artificiale e lavoro

Ampio spazio è stato dedicato infine alle sfide tecnologiche e alla tutela del lavoro. Riferendosi agli insulti e alle minacce ricevute online, Schlein ha avvertito sui rischi legati allo strapotere dei colossi del web: «Non possiamo delegare l'esercizio dell'azione penale a grandi società private che ostacolano il lavoro dei magistrati anche quando si tratta solo di identificare una persona presente sulla piattaforma con nome e cognome. Non esiste una realtà parallela dove non vige lo Stato di diritto».

Sull'intelligenza artificiale, la segretaria Pd ha indicato la necessità di una terza via comunitaria: «Abbiamo bisogno di un modello europeo di intelligenza artificiale, non siamo costretti a scegliere tra due modelli, cinese e americano, che non ci assomigliano». Un modello ancorato alla Carta di Nizza e ai diritti sindacali, «altrimenti vedremo quello che abbiamo visto davanti a un ministero con i lavoratori dei call center, circa quarantatremila, di cui quindicimila stanno già perdendo il posto perché sostituiti da questa tecnologia». Sul fronte della sicurezza e delle tutele occupazionali, infine, la richiesta di rivedere il codice degli appalti: «Sarebbe il caso di modificare le norme che consentono il subappalto a cascata: è più difficile fare controlli, più ricattabile un lavoratore».