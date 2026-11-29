Sassuolo - Napoli, formazioni ufficiali: Allegri punta su Anguissa D'Aversa tiene fuori Seba Esposito

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida tra Sassuolo e Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I due tecnici, Roberto D’Aversa e Massimiliano Allegri, hanno sciolto le ultime riserve ufficializzando gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto, entrambi schierati a specchio con il 4-3-3.

Le scelte di Allegri

In casa azzurra, con De Bruyne non al meglio dopo l'affaticamento muscolare accusato in settimana, Allegri conferma a centrocampo il terzetto composto da Anguissa, Gilmour e McTominay. Tra i pali c'è Milinkovic-Savic, protetto dalla linea difensiva formata da Spinazzola e Olivera sulle corsie esterne con la coppia centrale Beukema-Rrahmani. In attacco, spazio al tridente pesante guidato da Hojlund, supportato sugli esterni da Politano e Lang.

Le scelte di D'Aversa

Sul fronte neroverde, D'Aversa risponde con Muric in porta e una retroguardia composta da Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car e Doig. In mezzo al campo l'esperienza di Matic sarà affiancata dalla fisicità di Thorstvedt e Sulemana. In avanti, il peso dell'attacco emiliano è affidato a Bowie al centro, con Berardi e Laurienté pronti ad agire sulle fasce.

Il tabellino delle formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Laurienté. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.