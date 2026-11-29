Fratoianni a Napoli attacca il Governo: "Stipendi magistrati? Becera propaganda" Il leader di Avs: "Legge elettorale? E' premierato surretizio"

A margine del congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Napoli, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha espresso posizioni critiche nei confronti dell’esecutivo sui temi della giustizia, dei salari e delle riforme istituzionali, soffermandosi inoltre sulle prospettive politiche in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo campano.

La polemica sugli stipendi dei magistrati

Interpellato sulla questione legata agli stipendi delle toghe, il leader di Sinistra Italiana ha criticato duramente l’operato della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sostenendo che la vera urgenza economica riguarderebbe i redditi dei cittadini. «La priorità del Paese è alzare lo stipendio degli italiani. Giorgia Meloni fa un’operazione di propaganda un po’ becera e tutti sanno che quelle somme andranno pagate e forse lo faremo più in là, magari con delle more, con un danno ulteriore al bilancio dello Stato. È un’operazione di bassa lega», ha dichiarato Fratoianni.

Sollecitato dai cronisti sull’eventualità di una riduzione degli stipendi dei parlamentari e della classe politica in generale, il segretario ha aggiunto: «Non sarebbe un problema, se bastasse questo per alzare quello degli italiani, lo faremmo in un minuto».

Le critiche alla legge elettorale

Nel corso del suo intervento a Napoli, Fratoianni ha affrontato anche il tema della riforma elettorale, sollevando dubbi sulla tenuta costituzionale del testo e sulle finalità politiche della maggioranza. Secondo il segretario di Sinistra Italiana, il provvedimento avrebbe «gravi profili di incostituzionalità» e rappresenterebbe «lo strumento con cui la maggioranza tenta di introdurre surrettiziamente nel nostro ordinamento il premierato».

Pur ribadendo il pieno rispetto per le prerogative della Consulta — «La Corte farà le sue valutazioni nella sua piena autonomia, io non mi permetto di entrare neanche di un millimetro nella sua autonomia» — Fratoianni ha definito la legge «un altro tentativo di scassare la Costituzione».

Lo sguardo alle amministrative di Napoli del 2027

Infine, in riferimento allo scenario politico locale e alle elezioni comunali previste a Napoli nel 2027 — dove Sinistra Italiana sostiene attualmente la maggioranza guidata dal sindaco Gaetano Manfredi — Fratoianni ha rinviato ogni decisione al confronto interno con i vertici cittadini del partito. «Delle questioni napoletane ne discutiamo insieme ai gruppi dirigenti napoletani, ne discuteremo con loro come facciamo in ogni città», ha spiegato il segretario, sottolineando che Napoli «è una delle più importanti città che andranno al voto nel 2027» e che la discussione verrà affrontata «con loro e con i tempi debiti».