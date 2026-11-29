Ponte Immacolata, Confesercenti: «Attesi 300mila visitatori in Campania» Il presidente Vincenzo Schiavo: «Attendiamo 300mila visitatori per 150 milioni di fatturato»

Napoli e la Campania si apprestano a ospitare migliaia di turisti per il lungo Ponte dell’Immacolata 2026, da sabato 5 a martedì 8 dicembre. Il Centro Studi di Confesercenti Campania prevede tuttavia un calo del 30% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025, dovuto a vari fattori, in particolare alla chiusura dell’aeroporto di Capodichino sino a domani. I numeri restano, comunque, importanti.

«Ci aspettiamo una flessione e numeri più contenuti rispetto allo scorso anno. Prevediamo infatti oltre 300mila presenze - afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale - a fronte delle oltre 430mila registrate nel 2025, con una ricaduta economica di circa 150 milioni, sensibilmente inferiore rispetto ai circa 215 milioni di euro di fatturato dello scorso anno».

Confesercenti Campania: «A pesare la chiusura di Capodichino»

«A pesare è stata soprattutto la chiusura dell’aeroporto di Napoli. Non tutti i collegamenti con gli hub europei sono stati riprogrammati e molti viaggiatori non hanno ricevuto informazioni sufficientemente chiare sulla data di riapertura. Questo ha inevitabilmente condizionato una parte dei flussi turistici internazionali», ha dichiarato Vincenzo Schiavo.

Schiavo però plaude alla velocità degli interventi effettuati nello scalo partenopeo. «Va riconosciuto il grande risultato raggiunto dall’aeroporto: in appena un mese sono state rinnovate le piste, grazie al lavoro coordinato di centinaia di persone, rispettando pienamente i tempi previsti. È un risultato straordinario che conferma come lo scalo napoletano sia un’eccellenza tra gli aeroporti italiani per qualità della gestione, efficienza organizzativa e capacità di affrontare cantieri complessi».

Non è un caso che sostenere il turismo durante il ponte sarà soprattutto la domanda interna. «Il boom del turismo italiano resta inalterato. Per il Ponte sono già al completo i treni diretti a Napoli sia dal Nord sia dal Sud. Sono attesi anche centinaia di pullman di gruppi organizzati. Alcuni verranno per una visita in giornata, altri si fermeranno per l’intero fine settimana. Il turismo italiano rappresenterà dunque il principale motore delle presenze».

Napoli massimo attrattore turistico per la Campania

E se la Campania attrae con i mercatini natalizi, la Costiera Amalfitana e le Isole, Napoli continua a essere il perno centrale del turismo in entrata, esercitando una forte attrattività, anche grazie alle sue tradizioni e alle iniziative che animano il periodo natalizio. «Tra le mete più amate c’è sicuramente via San Gregorio Armeno, dove arrivano turisti da ogni parte del mondo per visitare le botteghe e scoprire da vicino come nasce un presepe napoletano. Parliamo – spiega Schiavo – di un patrimonio artistico e artigianale che si tramanda da secoli e che ha portato i nostri maestri presepiali a realizzare opere conosciute e apprezzate a livello internazionale, dal Palazzo Reale di Madrid a New York e Sydney».

Un richiamo che si accompagna alla capacità della città di rinnovarsi e valorizzare continuamente i propri luoghi simbolo. «Napoli non si ferma, è una città in continua evoluzione, con un'amministrazione attenta a valorizzare ciò che la rende unica. Proprio in questi giorni – afferma il presidente di Confesercenti Campania - abbiamo assistito all'inaugurazione legata al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, un luogo che ormai rappresenta una vera e propria meta di pellegrinaggio per i tifosi e una tappa irrinunciabile per tanti visitatori, anche per chi arriva semplicemente spinto dalla curiosità».

Infine, il presidente Schiavo sottolinea il valore complessivo dell’esperienza napoletana, che va ben oltre le singole attrazioni turistiche. «Napoli è un grande cocktail di emozioni, storia, cultura e gastronomia. Ma soprattutto è una città fatta di persone: i napoletani hanno una straordinaria capacità di affrontare le difficoltà con positività e di far sentire a casa chiunque arrivi, anche per la prima volta. È questa una delle nostre risorse più importanti, insieme al patrimonio culturale, artistico e imprenditoriale. Ed è anche per questo che tanti visitatori, dopo aver conosciuto Napoli, scelgono di ritornare. Dobbiamo continuare a investire su questa capacità di accoglienza e sulla valorizzazione delle nostre eccellenze, perché il turismo resta una leva fondamentale per l’economia e l’occupazione del territorio».