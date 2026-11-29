Allegri: "Manca cattiveria: bisogna vincere" Il mister del Napoli arrabbiato dopo il pareggio a reti bianche

La delusione è tanta, forse persino superiore a quella che può raccontare uno 0-0 in trasferta. Perché il Napoli torna da Sassuolo con un punto, ma soprattutto con la consapevolezza di averne lasciati per strada altri due. Massimiliano Allegri non cerca alibi e, nel dopopartita, mette subito il dito nella piaga: agli azzurri è mancato qualcosa sotto porta, ma anche nell'atteggiamento con cui hanno affrontato una gara che, nelle intenzioni, doveva rappresentare un'altra occasione per dare continuità ai risultati.

«Ci sono partite che devi giocare, come a Manchester, e partite che devi vincere, come oggi. E non abbiamo vinto», è la sintesi del tecnico ai microfoni di Dazn. Un messaggio chiaro, che ridimensiona anche l'entusiasmo per il pareggio in Champions League contro il Manchester City e per il successo ottenuto contro il Torino. «Non è che se hai vinto col Torino e hai pareggiato col City è fatta: fare una bella partita in Champions deve essere la normalità».

Allegri non nasconde il proprio disappunto: «Dobbiamo essere arrabbiati, perché abbiamo perso due punti che potevamo portare a casa». Il problema, secondo l'allenatore, è stato soprattutto nella velocità di esecuzione. «Nel primo tempo abbiamo giocato nella metà campo avversaria, ma con poca velocità. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo avuto diverse occasioni, che avremmo potuto sfruttare meglio».

Non è mancato l'impegno, ma quella determinazione necessaria per trasformare le opportunità in gol. «Non è mancato il veleno, ma ci sono situazioni in cui bisogna avere più cattiveria per buttare la palla dentro». Il riferimento è anche a un episodio preciso: «Sulla palla di Giovane che è passata in mezzo all'area, bisognava attaccare la porta in maniera più aggressiva». Un difetto di concretezza che, in una partita del genere, finisce per pesare quanto una sconfitta.

Il tecnico guarda anche alla classifica, senza nascondere le difficoltà del momento. «Abbiamo 19 punti, siamo in ritardo e dobbiamo correre». Non c'è spazio per calcoli o pericolosi appagamenti: il Napoli deve ritrovare continuità e soprattutto punti. Anche perché il calendario non concede pause e il pareggio di Reggio Emilia rappresenta un'occasione mancata.

Sull'episodio del possibile rigore per il tocco di mano di Caleta-Car in pieno recupero, Allegri sceglie invece la strada della diplomazia, pur lasciando trasparire una certa ironia: «Non ho mai commentato episodi arbitrali, oggi era una giornata particolare per Guida e ha preso la sua decisione. Ho sempre accettato le scelte arbitrali, ma la vita è bella perché è strana. Lui è un arbitro straordinario, è buffo che al 90' abbiamo dovuto prendere questa decisione».

Almeno sul piano atletico, però, arrivano indicazioni incoraggianti. «La squadra sta meglio fisicamente», assicura Allegri, che promuove anche gli ingressi di Neres e Favasuli: «Sono entrati bene». Adesso ci saranno cinque giorni per recuperare energie e preparare il prossimo impegno. Ma la priorità è un'altra: «Bisogna essere più cinici sotto porta».

Perché il messaggio lanciato da Allegri è inequivocabile: le belle prestazioni, da Manchester a Torino, non bastano se poi partite come quella contro il Sassuolo non vengono vinte. E con 19 punti in classifica, il Napoli non può più permettersi di confondere le occasioni con i risultati.