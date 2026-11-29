Sassuolo - Napoli 0 - 0. Il cambio di passo non arriva Primo tempo scialbo, nel secondo occasioni non sfruttate

Il Napoli non riesce a dare continuità al successo contro il Torino e si ferma sullo 0-0 al cospetto del Sassuolo. Al Mapei Stadium arriva il quarto pareggio a reti inviolate della stagione in Serie A, al termine di una partita nella quale gli azzurri costruiscono diverse occasioni senza trovare il guizzo decisivo. Dall'altra parte, D'Aversa festeggia il primo punto della sua gestione sulla panchina neroverde. Per la squadra di Allegri, invece, un'occasione persa per rilanciare la propria corsa e dare seguito alla vittoria di misura conquistata nell'ultimo turno.

Eppure la gara comincia con il piede sull'acceleratore. Bastano appena 15 secondi a Laurienté per far correre un brivido lungo la schiena dei tifosi napoletani: la sua conclusione termina di poco a lato. Il francese è ancora protagonista al 10', quando serve Bowie in area, ma Rrahmani è provvidenziale nella chiusura in scivolata. Il Napoli impiega un po' a trovare le misure, poi prova ad alzare il ritmo. Al 35' Hojlund si guadagna una punizione dal limite, ma McTominay centra in pieno la barriera. Poco dopo è Lang a chiamare Muric all'intervento con una conclusione dalla distanza.

Nella ripresa gli azzurri aumentano la pressione e al 54' vanno vicinissimi al vantaggio. Sugli sviluppi di un'azione offensiva, Rrahmani svetta di testa da pochi passi, ma non riesce a dare forza al pallone, consentendo alla difesa neroverde di salvarsi. Allegri prova a cambiare qualcosa inserendo Neres e Favasuli, nel tentativo di trovare nuove soluzioni offensive e scardinare la resistenza del Sassuolo.

La partita resta aperta, con il Napoli che cerca il colpo decisivo e i padroni di casa pronti a sfruttare gli spazi. Al 77' McTominay non riesce a capitalizzare un buon pallone servito da Lang, mentre quattro minuti più tardi è il Sassuolo ad avere la grande occasione per sbloccare il risultato: Esposito, tutto solo, non trova la precisione necessaria con un colpo di testa che termina senza esito.

Nel finale il Napoli torna a spingere. Muric si conferma protagonista, opponendosi ancora alle conclusioni di Lang e alle iniziative di Neres. Quando ormai il pareggio sembra scritto, arriva l'episodio destinato a far discutere. In pieno recupero gli azzurri invocano un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Caleta-Car. Guida viene richiamato all'On Field Review, ma dopo aver rivisto le immagini conferma la propria decisione: niente penalty.

Finisce così, senza reti e con un punto a testa. D'Aversa muove per la prima volta la classifica alla guida del Sassuolo, mentre il Napoli vede interrompersi la possibilità di centrare la seconda vittoria consecutiva. Gli azzurri restano all'ottavo posto e tornano a fare i conti con un problema che continua a ripresentarsi: la difficoltà di trasformare il predominio e le occasioni create in punti pesanti. Al Mapei Stadium non arriva una sconfitta, ma nemmeno quella risposta che serviva.