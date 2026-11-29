Sassuolo-Napoli 0-0, Beukema: «Approccio giusto! Ecco cosa è mancato...» Sam Beukema nel post partita di Sassuolo-Napoli è intervenuto in conferenza stampa

Il Napoli pareggia in trasferta contro il Sassuolo. Gli azzurri di Massimiliano Allegri non riescono a dare continuità né al risultato ottenuto contro il Torino né alla prestazione di Manchester. Finisce 0-0 al Mapei Stadium, con il Sassuolo che non realizzava un clean sheet da maggio - dalla gara contro il Milan proprio di Allegri.

Una partita che porta il Napoli a 19 punti in classifica, spaventosamente lontano dalla zona Champions League.

Beukema analizza Sassuolo-Napoli

Nel post gara Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito le parole del calciatore sull'analisi di Sassuolo-Napoli:

«L'approccio alla partita è stato giusto: il mister ha detto anche che questa era la nostra prossima partita più importante. Ho visto anche una squadra solida oggi, che ovviamente voleva vincere. Abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto nel secondo tempo, quando si è aperto un po' di più il campo. Il Sassuolo faceva più fatica a difendere nel secondo tempo, purtroppo non siamo riusciti a fare gol: ci è mancato l'ultimo passo».

«Cosa è mancato nel primo tempo? Secondo me è un misto di tutto: cattiveria, convinzione, prendere la decisione giusta. E poi ovviamente anche il loro portiere ha fatto qualche buona parata».

«Siamo contenti del secondo clean sheet di fila, questa è la base anche per essere solidi come squadra: difendiamo con tutta la squadra, non solo con i difensori. Abbiamo avuto momenti in cui potevamo fare gol, abbiamo creato qualche situazione pericolosa, però poi devi essere convinto anche di fare male e questo è mancato purtroppo oggi»