Tragedia di Capodanno: trova suo figlio morto in strada Sulla statale sorrentina il dramma

Tragedia alla vigilia di Capodanno sulla statale Sorrentina. Nel cuore della notte un uomo di circa 30 anni è stato trovato privo di sensi sull’asfalto. A ritrovarlo sua madre, che lo cercava da ore non avendolo visto rincasare. Inutili i soccorsi. L’uomo, originario della Bulgaria e di circa trenta anni, è stato trovato all'altezza di via Panoramica nei pressi di un noto ristorante.

La madre ha subito allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Gli operatori lo hanno trasferito all'ospedale San Leonardo ed è stata allertata la polizia. Dalle prime ipotesi sembra che a stroncare l'uomo sia stato un malore. Da una prima ispezione esterna del corpo non sarebbero apparsi segni di violenza. E’ stata, come da protocollo, aperta una inchiesta.