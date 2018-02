Brucia la casa: muoiono marito e moglie, lasciano 2 figli Domenico e Rosaria avevano 40 e 37 anni

di Siep

Sono morti a causa dei fumi sprigionati da un incendio due coniugi di Qualiano. Non si conosce ancora l’origine dell’incidente. La dinamica resta al vaglio degli inquirenti arrivati subito sul posto. Il dramma nei pressi del Ponte di Surriento a confine con Villaricca. I due Domenico e Rosaria, 40 e 37 anni, lasciano due figli di 10 e 13 anni che al momento della tragedia per un puro caso non erano in casa. A dare l’allarme i vicini di casa. Sul posto ci sono i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Da un primissimo rilievo, sarebbero deceduti per soffocamento, a causa dei fumi sprigionati da un incendio. Il monossido di carbonio sarebbe risultato fatale, ma le cause di quanto accaduto sono ancora tutte da chiarire. Si attende il medico legale.

In aggiornamento