Dopo lo sgombero le lacrime: Grazie di averci dato casa nostra L'operazione a rione Salicelle

«Questa mattina abbiamo sgomberato un appartamento occupato abusivamente alle Salicelle, restituendolo ai legittimo assegnatari, una famiglia di cinque persone che ha ringraziato commossa gli uomini della nostra Polizia locale. Ma non ci fermeremo e continueremo a riaffermare il rispetto dei diritti e della legalità, a difesa dei più deboli».

Così, il Sindaco di Afragola, l'onorevole Domenico Tuccillo, ha commentato il successo dell'operazione, che non è la prima del suo genere, portata a termine dai tecnici dell'Ufficio di edilizia pubblica del Comune insieme agli uomini dalla Polizia locale nel quartiere tristemente noto per molti fatti di cronaca.

«Le verifiche effettuate su impulso dell'Amministrazione sugli alloggi popolari delle Salicelle continuano e dopo aver riconsegnato al legittimo assegnatario le chiavi di casa dell'appartamento occupato abusivamente questa mattina continuiamo con il nostro programma di controlli e interventi. L'operazione di oggi - sottolinea il Sindaco Tuccillo - prosegue un'azione mirata, per dare effettiva applicazione alle ordinanze di sgombero per dare una casa a chi ne ha diritto con una particolare attenzione al Rione Salicelle. Il corretto utilizzo del Patrimonio comunale è fondamentale per una buona amministrazione e per la rinascita del quartiere che grazie all'impegno di questi anni, dopo l'inaugurazione del nuovo commissariato della Polizia di Stato e il completamento dei programmi di rigenerazione urbana del Pru Salicelle, non è più una periferia ma parte integrante della città».

Le operazione di sgombero restano ad alta tensione nel rione. Un quartiere di periferia noto per diversi problemi sociali. Un rione dove molte famiglie vivono di attività illecite e dove l'arrivo di istituzioni e presidi di forze dell'ordine sta garantendo risultati sperati in termini di sicurezza.