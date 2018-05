Naso fratturato dalla compagna di classe: 15enne in ospedale Il violento litigio, quel calcio che le è costato un intervento chirurgico. Indagini in corso.

Un litigio fra compagne di classe che le è costato un ricovero in ospedale e un intervento di “ricostruzione” del naso, rotto da un calcio che le ha sferrato una coetanea. Quanto emerge dalla denuncia dei genitori di una quindicenne che sarebbe stata vittima di un'aggressione lo scorso 27 aprile nelle vicinanze di un bar, ad Afragola provincia di Napoli, dove la ragazza passeggiava in compagnia della sorella. Secondo gli investigatori c'erano degli attriti fra le due ragazze coinvolte nel litigio, forse questioni di cuore. Come emergerebbe anche da alcuni messaggi che si sono inviati via chat. Poi l'aggressione. Tirate di capelli e alcune spinte che avrebbero preceduto il calcio sferrato al naso. E' seguito il ricovero della quindicenne al Vecchio Pellegrini e poi all'Ospedale del Mare dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico perfettamente riuscito.