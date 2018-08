Auto in vendita col trucco in concessionaria: una denuncia Nei guai il titolare

di Siep

Meno chiloemtri rispetto a quelli percorsi e messe in vendita. Un controllo della Polstrada ha smascherato il presunto inganno avvenuto in provincia di Napoli.

Cinque auto esposte in una nota autorivendita di Striano sono state sequestrate dalla polizia stradale del distaccamento di Nola poichè risultavano avere i chilometri scalati rispetto quelli realmente percorsi. Il blitz della Polstrada è avvenuta nell'ambito dei predisposti controlli amministrativi effettuati a carico di autorivendite operanti sul territorio di competrenza.

Il lifting chilometrico è stato scoperto mediante il confronto dei km riportati sulle fattura di acquisto di veicoli e quelli indicati sul contachilometri. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale mentre il titolare, in concorso con altri soggetti da identificare, è stato denunciato in stato di libertà per manomissione e frode nell’esercizio delle attività di commercio veicolare.



Continuano intanto le indagini e i controlli da parte della polizia stradale per la verifica della regolarità delle altre vetture esposte e pronte per la vendita ed all’identificazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. Per tutelare gli ignari acquirenti, i controlli amministrativi disposti dalla Polstrada ed effettuati presso le officine e le autorivendite operanti sui territori di rispettiva competenza, rivestono carattere prioritario e, come in questo caso, spesso conducono a brillanti risultati.



Oltre alla frode in commercio, c'è un rischio sicurezza per l'ignaro acquirente di un'autovettura con lifting che pensa invece di aver fatto un vero e proprio affare. L'usura infatti aumenta il rischio sicurezza. La Polstrada di Nola lo scorsa anno ha sequestrato oltre 70 veicoli sulle quali erano stati scalati centinaia di chilometri da quelli effettivamente percorsi. Ad agire sono dei veri e propri professionisti, esperti in informatica e dotati di sofisticati software capaci di manomettere i tachigrafi digitali. La Polstrada analizza dati incrociati rilevati dalle schede madri di ciascuna vettura.