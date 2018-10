Nonno Ciro è scomparso. "Aiutateci a trovare 'o Maresciallo" Nessuna notizia da tre giorni

Tre giorni di buio e l'ansia che sale. Sembra essere scomparso nel nulla nonno Ciro. Nessuna notizia da tre giorni a Marano. Si cerca ovunque e in campo ci sono anche le unità cinofile molecolari. I cani, super addestrati, saranno sulle tracce di Ciro De Rosa, 84 anni, scomparso tre giorni fa da Città Giardino, zona collinare di Marano. L'uomo, che ha qualche problema di memoria, non ha con sé documenti né soldi. L’appello per ritrovare nonno Ciro, conosciuto da tutti come ‘o Maresciallo, sta spopolando anche sui social.

Sono migliaia gli utenti che hanno condiviso la richiesta d’aiuto della famiglia. La piattaforma social diventa quella global della solidarietà. Nei giorni scorsi l'anziano fu avvistato a piazza Dante, a Napoli, poi ad Arzano, dove oggi entreranno in azione le unità cinofile.