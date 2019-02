Rifiuti napoletani depositati a Milano: dodici arresti Prendevano rifiuti al sud e li depositavano in discariche abusive al nord

Dodici persone arrestate (otto in carcere e quattro ai domiciliari) nell'ambito di un'inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti che partivano dal sud e arrivavano in discariche abusive al Nord. Trasportavano, stipavano e incendiavano al Nord i rifiuti napoletani: dodici in manette

„Le accuse sono di gestione dei rifiuti non autorizzata, realizzazione di discariche abusive, intestazione fittizia di beni e calunnia. In manette imprenditori e autotrasportatori. L'indagine è partita dall'incendio di una discarica abusiva nel quartiere Quarto Oggiaro, a Milano: in un capannone erano stipate 13mila tonnellate di rifiuti, e per spegnere l'incendio ci vollero172 equipaggi dei vigili del fuoco e quindi giorni. Un incendio che sarebbe stato appiccato per far sparire i i rifiuti e i sospetti.

Secondo l'accusa la società prendeva soldi per smaltire rifiuti che in realtà venivano semplicemente depositati in discariche abusive, generando guadagni per oltre un milione.