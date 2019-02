Patrimoni di mafia a Napoli: sequestro beni per 400 mila euro Decreto emesso dal Tribunale partenopeo nei confronti di Antonio Magnetti

Nell'ambito di complessa attività d’indagine di natura patrimoniale, tesa all'aggressione dei patrimoni di mafia, gli agenti della Polizia di Stato della sezione misure di prevenzione patrimoniali della divisione anticrimine della Questura di Napoli hanno dato esecuzione al decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di Antonio Magnetti.

L’uomo, attualmente detenuto in carcere, è considerato dagli inquirenti, si legge in una nota: "persona di elevatissima pericolosità sociale, qualificata dalla strumentalizzazione della forza intimidatrice derivante dal vincolo di appartenenza (con importanti funzioni nel settore della vendita di sostanze stupefacenti) alla sanguinosa organizzazione camorristica denominata "clan Di Lauro" la cui violentissima contrapposizione armata con altri sodalizi per la gestione delle attività criminali ha insanguinato per anni la vasta area territoriale comprendente i quartieri cittadini di Scampia e Secondigliano, e i limitrofi comuni di Arzano, Casavatore, Melito e Mugnano."

E' destinatario di vari provvedimenti dell'autorità giudiziaria., tra cui un cumulo pene che lo condanna ad anni 16, mesi 7, giorni 6 di reclusione emesso in data 09.12.2015 dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli, per i reati di associazione di tipo mafiosa, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, evasione dalla misura degli arresti domiciliari, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il decreto di sequestro del Tribunale di Napoli, emesso in accoglimento di un’articolata proposta del Questore pro tempore, formulata a seguito di complessa e prolungata attività investigativa svolta dalla sezione misure di prevenzione patrimoniali,riguarda beni mobili e immobili, intestati all’uomo e/o ai di lui congiunti, poiché costituenti il reimpiego dei proventi delle rilevanti attività illecite poste in essere dal 54enne.

Si tratta di due appartamenti ubicati alla Via Vanella Grassi (quartiere Secondigliano), un altro ubicato in via Dante, Vicoletto Grassi (quartiere Secondigliano), un’autovettura di recentissima costruzione marca fiat tipo "500X". Il valore globale dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa quattrocentomila euro.