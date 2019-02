Uccisa dall'ex. La sorella: "Ci vorrebbe la pena di morte" Omicidio Mennella, duro commento della sorella della vittima dopo il ricorso in appello

"Ma quale appello, direttamente la pena di morte, ci vorrebbe". Cosi' Assunta Mennella, sorella Mariarca Mennella, la donna uccisa dall'ex, il 23 luglio 2017, a Musile di Piave, Veneziano, commenta il ricorso in appello alla condanna a venti anni presentato dall'avvocato Giorgio Petramelara, legale dell'ex marito di Mariarca Antonio Ascione, condannato lo scorso 4 ottobre dal Tribunale di Venezia per l'omicidio della 38enne. Ad Assunta sono stati affidati i figli di Mariarca e Antonio.

L'avvocato di parte civile Alberto Berardi, che assiste i familiari della vittima con Studio 3A è fiducioso per l'appello: "era prevedibile che il legale di Ascione impugnasse la sentenza di primo grado e d'altra parte è un diritto dell'imputato: ne prendo atto - commenta il legale - Premesso questo, confido assolutamente che la pena venga confermata integralmente e con fondate regioni".