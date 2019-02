Sradicano sportello bancomat, ma li sorprende la polizia Avevano portato via lo sportello da una banca, ma sono stati costretti a fuggire

Hanno tentato di sradicare un bancomat, ma non ci sono riusciti perché sono arrivate le forze dell'ordine. E' accaduto nella notte a Napoli, vin via Petrarca a Posillipo dove cinque persone erano riusciti a sradicare uno sportello di una cassa continua da una banca. Sono stati sfortunati però, perché mentre armeggiavano con lo sportello portato via dalla banca è passata di lì una pattuglia della polizia. Alla vista degli agenti i cinque sono saltati a bordo di un'automobile e sono scappati via, i poliziotti si sono lanciati all'inseguimento ma non sono riusciti a prenderli, perdendoli. Ora si lavora sulle immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire l'episodio.