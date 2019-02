Pakistano aggredito da 12 ragazzini a Napoli: "E' razzismo" Gli hanno gridato "Sei bengalese?" e poi giù botte e non sarebbe l'unica aggressione di ieri

Un lavoratore pakistano, Abrar, ha raccontato di essere stato aggredito a Napoli, mentre rientrava a casa da un gruppo di una decina di ragazzi e ragazze, presumibilmente minorenni e armati di mazze e spranghe.

Il caso è stato denunciato anche sulla pagina di “Potere al Popolo”: “Gli hanno gridato "sei bengalese?" e hanno cominciato a seguirlo per poi colpirlo di spalle alla nuca, poi sulle costole, sulle ginocchia per cercare di farlo cadere. Nonostante l'aggressione, Abrar è riuscito a dimenarsi e a raggiungere casa.

Questa mattina ha contattato gli operatori dello sportello legale dell' Ex OPG Occupato - Je so' pazzo e si è recato con loro al Cardarelli.

Intanto, ieri notte, un altro ragazzo bengalese è stato aggredito, riportando ferite gravi alla testa.

Sembrerebbe una scena tratta da Arancia Meccanica, ma è la triste realtà di un contesto sociale già complesso dove si innervano i virus del razzismo e del pregiudizio sdoganati dall'attuale politica. Abrar adesso vuole sporgere denuncia, ripete continuamente che quest'ondata di violenza deve essere fermata. Non si può rimanere in silenzio, ed è questo suo invito che rilanciamo perché sono troppi gli episodi che stanno avvenendo nei nostri quartieri e la collaborazione di tutti è fondamentale per invertire la rotta”.