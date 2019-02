Decumani sotto assedio: giro di vite da parte della Polizia Servizio straordinario di controllo del territorio

La Polizia ha effettuato numerose perquisizioni e controlli a carico di pregiudicati, a Decumani, zona attualmente interessata da eventi criminosi ad opera di clan rivali che si contendono il controllo del territorio.

Le perquisizioni effettuate su dieci persone, hanno consentito di sequestrare, in totale, 10.45 grammi di sostanza stupefacente tipo marjuana, grammi 1.29 di cocaina, varie bustine per il confezionamento ed un bilancino di precisione, per il quale è stato denunciato un 27enne.

Un 33enne napoletano è stato denunciato perchè trovato in possesso di 0.18 grammi di Hashish, 0.33 di cocaina ed una pasticca di ecstasy. Infine a carico di ignoti sono stati sequestrati grammi 1.29 di cocaina ed un bilancino di precisione.

Con l’ausilio di personale dell’Enel è stato inoltre denunciato per furto di energia elettrica una 46enne napoletana.Ulteriori controlli sono stati effettuati in strada, dove tra le 19 persone controllate, 8 sono risultate positive alla banca dati, 8 veicoli e 686 targhe. Rinvenuti infine ulteriori grammi 1.75 di marijuana con la relativa denuncia del possessore.