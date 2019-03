Investirono netturbino durante gara auto: secondo arresto Il 21enne, dopo aver travolto l'uomo fuggì senza prestare soccorso

Svolta nelle indagini sull'investimento mortale di un 62enne a Napoli durante una folle gara di auto. A perdere la vita in questa assurda vicenda, fu un operatore ecologico di 62 anni che si stava recando a lavoro a Procida.

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato anche un 21enne di Quarto Flegreo. L'accusa nei suoi confronti è di cooperazione in omicidio stradale e omissione di soccorso. Precedentemente era finito in manette il suo amico, quest'ultimo alla guida di un'auto con la fidanzata.

Determinanti nel lavoro degli inquirenti, sono state alcune immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. I due "sfidanti" si erano dati appuntamento in una piazza di Pozzuoli, per poi cominciare la corsa notturna ad oltre 100 chilometri orari, finita in tragedia.

Il 21enne, dopo aver travolto l'uomo fuggì senza prestare soccorso. Tornò in un momento successivo, mescolandosi tra la gente accorsa sul posto, come se nulla fosse accaduto.