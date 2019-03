Sbiancadenti cinesi pericolosi per la salute: sequestrati Un milione di sbiancadenti istantanei sequestrati dalle fiamme gialle

Un milione di sbiancadenti istantanei pericolosissimi per la salute. E' quel che hanno sequestrato i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli: i prodotti erano tutti contraffatti e non conformi alla normativa europea. In particolare i finanzieri hanno individuato un'attivita gestita da cinesi, a Via Carlo di Tocco, che vendeva gli sbiancadenti, dispositivi medici a tutti gli effetti, sprovvisti di certificazioni di conformità alle normative vigenti e pericolosi per la salute. Nel complesso sono stati sequestrati quasi 1milione e 200mila articoli e i responsabili sono stati denunciati.