Zucchero e Nutella per attirare le formiche in ospedale Scoperta choc della ditta che indaga: dolci usati come esche per insetti al San Giovanni Bosco

Le formiche in ospedale sarebbero arrivate grazie a esche posizionate ad hoc: barattoli di Nutella senza coperchio, pacchi di zucchero rovesciati in giro. E' quanto emerge dalla relazione della ditta Epm in merito all'inchiesta sul San Giovanni Bosco, ospedale napoletano che, come si ricorderà, nei mesi scorsi era finito al centro dell'attenzione per via degli insetti trovati addosso ai pazienti e in generale in varie aree dell'ospedale.

In base a ciò, dunque, l'ipotesi del sabotaggio, rilanciata dal governatore e commissario alla Sanità De Luca e dai vertici di Ospedale e Asl sarebbe concreta.

I pacchi di zucchero sarebbero stati aperti e rovesciati sopra gli armadietti del personale, i barattoli di Nutella e marmellata lasciati senza coperchio nel triage e in altre zone e poi anche dolci “sbriciolati” in giro, bevande zuccherine fatte gocciolare sui pavimenti e in altri posti vicini alle corsie e ai reparti: così sarebbero state richiamate le formiche: e i risultati di questa relazione sono stati consegnati in Procura.