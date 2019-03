Napoli, donna trovata morta in casa con colpi d'arma da fuoco Si indaga, fermata una persona

Una donna di 33enne è stata trovata morta in casa a Melito di Napoli. La tragedia in via Papa Giovanni XXIII. Sono stati alcuni vicini ad allertare il 112. Si tratta di una giovane incensurata. E' stata fermata una persona. Potrebbe essere l'autore del delitto, indagini in corso.