Cade sugli scogli per recuperare cellulare: ferita ragazza Diversi traumi riportati dalla 20enne, rimasta incastrata negli scogli

Un incidente provocato dal telefonino. Questa volta però non si parla di una distrazione alla guida ma di una ragazza che è rimasta ferita perché il suo telefonino era finito tra gli scogli del lungomare Caracciolo e voleva recuperarlo. Il telefonino della ragazza, non si sa come, durante la serata è finito di sotto, tra gli scogli. Lei ha scavalcato la ringhiera scendendo sulla scogliera per provare a riprenderlo, ma è rimasta incastrata negli scogli e non è più riuscita a risalire. E’ stato necessario chiamare i vigili del fuoco e un’ambulanza per recuperare la giovane. Da valutare la sua situazione: la ragazza è stata trasportata in ospedale in ambulanza e nell’incidente sarebbero diversi i traumi riportati.