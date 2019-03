Accoltella il cognato dopo una lite: grave 39enne Erano dal suocero a Viareggio per assistere al Carnevale

Un uomo di 39 anni originario di Napoli e' ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Versilia dopo essere stato accoltellato dal cognato al termine di una lite. L'uomo è arrivato in ospedale in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione i due cognati erano a Viareggio per assistere al Carnevale ed erano ospiti del suocero. Per cause ancora da accertare è scoppiata una lite e uno dei due ha estratto un coltello ferendo il cognato. Il 39 enne è arrivato in pronto soccorso in choc emorragico, col fendente che gli ha provocato una lacerazione epatica. Sul caso indagano i carabinieri di Viareggio.