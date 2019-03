Rapine seriali ai danni di commercianti: un arresto Fine di un incubo

Avrebbe messo a segno più di una rapina, in concorso con altre persone in via di identificazione, nel napoletano. Marano e Villaricca le zone maggiormente colpite. Qui era diventanto il terrore dei commercianti presi d'assalto a più riprese nelle ultime settimane.

I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale Napoli Nord.

A carico dell'uomo due rapine ai danni di altrettanti esercizi commerciali, ubicati a Marano e Villaricca, commesse lo scorso 28 novembre. L’arrestato è ora in carcere a Poggioreale.