Donne terrorizzate, è caccia al rapinatore seriale Donne costrette persino a non uscire di casa

La tecnica è sempre la stessa, si avvicina alle vittime, sale a bordo delle auto, apre velocemente lo sportello dal lato passeggero, afferra borsetta ed effetti personali e scappa fino a sparire nel nulla. E' caccia all'imprendibile rapinatore seriale a Posillipo.

L'ultimo episodio, ha riguardato ancora una volta la zona di via Marconi, nonostante siano stati rafforzati i controlli ovunque da parte delle forze dell'ordine. L'auto di una donna, presa di mira dal malvivente, proveniva da via Orazio.Una donna di 45 anni, si era fermata al lato della strada per rispondere al telefono. Nel giro di pochi istanti è spuntato il rapinatore.

Donne terrorizzate, costrette persino a non uscire di casa, soprattutto nelle ore serali. Il timore è di incontrare ovunque, in auto, sotto casa o vicino ad un garage, il balordo, vestito completamente di nero.

La Polizia ha rafforzato i controlli in tutta la zona, annunciata anche una ricompensa a chi riuscirà a far arrestare l'uomo.