"Scendi dall'auto", lui rifiuta e gli sparano contro Rapina dai contorni choc: per fortuna l'uomo è riuscito a fuggire

Rapina dai contorni choc quella tentata nella notta a Napoli, in Via Confalone. Un uomo stava rientrando a casa e parcheggiando l'auto in garage quando gli si sono avvicinate quattro persone in sella a due scooter, tutte con il casco integrale a coprire il volto.

Hanno mostrato la pistola e chiarito le proprie intenzioni intimando all'uomo di scendere dalla vettura. L'uomo però ha rifiutato e a quel punto quelli hanno sparato contro l'auto diversi colpi. L'uomo però è riuscito a fuggire, incrociando poco dopo una volante della polizia a cui ha spiegato cosa stava accadendo, ma i rapinatori a quel punto erano già scappati. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo sul posto, verificando la presenza di diversi bossoli e di fori di proiettile nella porta del garage.