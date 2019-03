Rapine in farmacia: arrestati due minori Erano diventati un vero e proprio incubo nel napoletano

Erano diventati un incubo per i farmacisti. Non si contano i colpi messi a segno nel napoletano soprattutto nella zona di Caivano. Ad agire erano sempre in due. Entrambi quindicenni. Ad arrestarli al termine di un'articolata attività d'indagine sono stati i carabinieri.

Sono stati incastrati dalle telecamere della videosorveglianza attraverso le immagini inequivocabili, registrate da una farmacia all'altra. I due sono ora in una comunità su disposizione del gip del tribunale per i minorenni di Napoli.

La tecnica era sempre la stessa, uno dei due minacciava con una pistola i titolari e l'altro provvedeva a saccheggiare il registratore di cassa.