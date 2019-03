Ennesima aggressione ai danni di un equipaggio del 118 Verdi: E’ una vergogna. Gli aggressori meriterebbero di essere arrestati, risarciscano le vittime

“Si è perso il conto delle violenze ai danni degli equipaggi delle ambulanze del 118 a Napoli e provincia. Una vergogna che si sta trasformando in una triste abitudine”.

Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli, commentando la notizia di un’aggressione ai danni del personale di un’ambulanza a Comiziano diffusa dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. “Nonostante l’ambulanza sia arrivata sul posto in soli sette minuti i parenti del paziente, un gruppo di incivili, ha aggredito a calci e pugni il medico, l’autista e l’infermiere.

Le vittime hanno riportato danni curabili in 5-7 giorni e il mezzo è rimasto fermo a causa dell’indisponibilità dell’equipaggio. Sul caso stanno indagando i carabinieri. L’auspicio è che individuino quanto prima i responsabili dell’aggressione. Queste persone meriterebbero di finire in carcere e, in ogni caso, dovranno risarcire le vittime”.